В центре Гамалеи рассказали, как долго «Спутник V» будет защищать от COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» обеспечит защиту от болезни на два года, в то время как препарат производства Pfizer проработает около 5 месяцев.

«Что касается нашей вакцины, та платформа, на которой она создана, на ней была сделана вакцина против Эболы, и там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше» - сообщил Гинцбург в эфире «Соловьев Live».

По его словам, вакцина производства Pfizer проработает от 4 до 5 месяцев. Такой вывод ученый сделал, исходя из принципа действия подобных препаратов.

Также ученый отметил, что гарантия того, что привитый российской вакциной не заболеет COVID-19 составляет 96%. Если заражение все же произойдет, то оно будет протекать в гораздо более легкой форме.

Если человек попадет в это 4%, то болезнь проявится в виде насморка, кашля и небольшой температуры. Возбудитель инфекции не опустится в легкие, считает Гинзбург.