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«Мой нежный Гафт, мой нервный гений» - в России скорбят по Валентину Гафту

Алексей Курильченко
Карина Харитонова
21:57 12.12.2020
Актер запомнился всем как требовательный, но добрый и талантливый человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya Russian Look Globallookpress

В России вспоминают Валентина Гафта -актер скончался сегодня, на 86-м году жизни. Свою первую роль Гафт сыграл в фильме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте». Другие за спиной шептались - он зажат и неубедителен. Всю свою жизнь Гафт доказывал всем обратное.

Главным правилом актера было не играть, а проживать жизнь своего героя. Гафт всегда был крайне требователен к сете и своим партнерам на сцене.

Не все сразу оценили талант актера - Эльдар Рязанов даже слышать не хотел о Гафте. Но позже стал восхищаться его игрой, когда актер по два часа на озвучке «Гаража» переговаривал одну и ту же фразу в поисках идеала.

В 70- он открыл в себе талант поэта. Его эпиграммы получались тонкими и остроумными, а зачастую и обидными для тонких натур других артистов. Но получить такую эпиграмму в актерской среде считалось невероятно почетно.

В последние годы жизни Гафт писал пьесу, в которой хотел рассказать обо всем, что было для него важно. Главную ее суть он резюмировал накануне своего 80-летия: «Я счастлив - ведь все могло быть намного хуже...».

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