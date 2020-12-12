В Великобритании женщина зарабатывала на нагретом на батарее хлебе

Франческа Баркер-Миллс притворилась пекарем и обманывала не только инвесторов, но и собственных друзей.

В 2013 году она избежала тюрьмы и через два года открыла пекарню The Barker Baker в английском городе Литтлборо, в графстве Большой Манчестер. Хозяйка пекарни рассказывала всем о том, как выпечка изменила ее жизнь, и многие поверили ей, хотя ранее она была привлечена к ответственности в связи с мошенничеством. А на самом деле она использовала свой бизнес для того, чтобы присвоить деньги потенциальных инвесторов, своего арендодателя и друзей.

Купленный хлеб нагревали на батарее, выдавая его за свежевыпеченный в пекарне, пишет Manchester Evening News.



В период с 2015 по 2017 год женщина обманула четырех человек, в общей сложности нанесенный ею ущерб превысил 60 тысяч фунтов (около 5,8 миллиона рублей). В ходе слушания 10 декабря суд приговорил ее к лишению свободы сроком на два года и три месяца.