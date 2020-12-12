Археологи нашли новые детали «ацтекской башни черепов»

Археологи из института антропологии и истории Мексики обнаружили новые 119 черепов в «башне черепов» в Мехико. Об этом сообщил канал BBC. Ранее считалось, что в башня состоит из 676 черепов.

Башня была обнаружена в 2015 году. Археологи предполагают, что она являлась частью ацтекского монумента «цомпантли» - его возводили для устрашения противников. Историки считают, что древние ацтеки посвящали эти строения Уицилопочтли - богу Солнца, войны и жертвоприношений.

По данным археологов, башня была возведена в конце 15 века. В ее составе найдены не только мужские останки, но и черепа женщин и детей, которых ацтеки, предположительно, приносили в жертву.