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На протестах в Париже задержаны более 100 человек

Ирина Киселенко
20:55 12.12.2020
Акция протеста проходит против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» и в поддержку свободы информирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aurelien Morissard via www.imago www.imago-images.de Globallookpress

В Париже на акции протеста задержаны по меньше мере 119 человек. Сотрудники полиции применяют водомет на акции протеста в столице Франции.

Колонна демонстрантов достигла площади Республики. Хулиганы начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Полиция в ответ неоднократно применила водомет и начала оттеснять толпу, передает корреспондент РИА Новости.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в ноябре приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности». Документ предусматривает, помимо прочего, наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей, если такие действия имеют очевидный умысел на причинение физического или психического вреда стражам порядка.

Данный проект закона вызвал волну возмущения среди некоторых французов, в том числе, и среди журналистов, опасающихся, что в случае принятия этого закона они не смогут свободно фиксировать работу правоохранителей. Власти Франции, в свою очередь, заявляют, что документ не запретит сотрудникам СМИ снимать полицию.

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