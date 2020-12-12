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Омбудсмен ресторанного рынка Москвы спрогнозировал закрытие половины ресторанов в городе

Алексей Курильченко
20:53 12.12.2020
По мнению Сергея Миронова, владельцы ресторанов возлагали большие надежды на новогодние корпоративы, которые позволят частично возместить убытки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Омбудсмен ресторанного рынка Москвы прокомментировал «Звезде» ограничения на проведение корпоративов в ресторанах столицы. По его словам, запреты на новогодние корпоративы могут «добить» около половины заведений.

«Ресторанная отрасль попала в очень тяжелое положение. Я полагаю, что 50% ресторанов Москвы могут прекратить свое существование. С самого начала пандемии заведения несли убытки. Все очень рассчитывали на декабрь, на новогодние праздники, когда люди пойдут на корпоративы. Но ситуация лишь ухудшилась. Корпоративы будут, но они будут проводиться в офисах, лофтах, ресторанных помещениях. Я полагаю, что в плане безопасности такой вариант будет хуже, чем празднование в обработанном помещении ресторана» - сообщил Миронов.

Омбудсмен отметил, что ограничения не коснутся заведений, работающих на вынос или осуществляющих доставку на дом. Он отметил, что многие рестораны пытаются перейти на формат доставки, однако выручка от такого подхода будет минимальна и не улучшит положения.

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