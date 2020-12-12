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«Он уникальная личность»: Инна Чурикова поделилась воспоминания о Гафте

Ирина Киселенко
20:34 12.12.2020
По словам актрисы, Гафт был не только талантливым актером, но и прекрасным поэтом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Genrietta Peryan Global Look Press

Народная артистка СССР Инна Чурикова поделилась со «Звездой» воспоминаниями о Валентине Гафте. По ее словам, это была уникальная и многогранная личность.

«Даже не хочу верить просто. Это потому, что такая уникальная личность, уникальнейшая, невероятно многогранная. Вы знаете, этот человек нашел себя. То, что ему послано свыше и он шел этой дорогой, и он как бы открывал себя так, как задумано свыше. Он замечательный, глубокий, разножанровый актер. И понимает, что такой юмор, ирония и сатира. Невероятный актер. Он невероятно привлекательный как мужчина. Я думаю, что все женщины меня поймут», - рассказала «Звезде»актриса.

Она также добавила, что Валентин Гафт был невероятно талантливым писателем.

««Я даже не знаю, что первое, потому что и стихи, которые он пишет, они какого-то мощного, гражданского понимания. И в тоже время и ироничные его стихи, и афоризмы, и его наблюдения. Вообще, это уникальная личность. Для нас это большая потеря, вот глубокая потеря», - поделилась Чурикова.

По словам актрисы, когда она работала вместе с Гафтом, то ей было интересно с ним общаться.

«Мы были вместе в Израиле, с ним интересно говорить, потому что он глубок и как бы не надо просто какие-то темы, чтобы переговорить. А с ним можно было как-то серьезно говорить и от этого радостно», - заключила Народная артистка.

Валентин Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни. Трагическую новость сообщили в театре «Современник», где Гафт был ведущим актером и испольное огромного количество ролей.

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