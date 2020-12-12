«Ни один артист еще не смог достичь его уровня»: Ольга Дроздова о работе с Гафтом

Народная артистка РФ Ольга Дроздова рассказала «Звезде» о своих воспоминаниях о работе с Валентином Гафтом, который скончался сегодня, 12 декабря. Она отметила его высокий уровень профессионализма при работе с актерами.

«Валентин Иосифович был моим первым партнером на сцене. Впервые я его увидела уже при выступлении - у нас даже не было репетиций. После работы с Гафтом мне уже не был страшно - он задал настолько высокую планку в плане актерского искусства, в работе как партнер - ни один артист еще не смог достичь его уровня» - рассказала «Звезде» Дроздова.

Соболезнования родним и близким Валентина Гафта уже выразили артисты, которым довелось поработать с ним на сцене. Ранее об актере «Звезде» рассказали Александра Яковлева, Александр Панкратов-Черный и Лия Ахеджакова.