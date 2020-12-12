Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ни один артист еще не смог достичь его уровня»: Ольга Дроздова о работе с Гафтом

Алексей Курильченко
20:01 12.12.2020
Впервые с актером она встретилась на сцене, во время выступления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Globallookpress

Народная артистка РФ Ольга Дроздова рассказала «Звезде» о своих воспоминаниях о работе с Валентином Гафтом, который скончался сегодня, 12 декабря. Она отметила его высокий уровень профессионализма при работе с актерами.

«Валентин Иосифович был моим первым партнером на сцене. Впервые я его увидела уже при выступлении - у нас даже не было репетиций. После работы с Гафтом мне уже не был страшно - он задал настолько высокую планку в плане актерского искусства, в работе как партнер - ни один артист еще не смог достичь его уровня» - рассказала «Звезде» Дроздова.

Соболезнования родним и близким Валентина Гафта уже выразили артисты, которым довелось поработать с ним на сцене. Ранее об актере «Звезде» рассказали Александра Яковлева, Александр Панкратов-Черный и Лия Ахеджакова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:36 Армия
Видео
Пуск ракет «Булава» из Охотского моря был выполнен на дальность более 5,5 тыс. км
17:59 В стране и мире
МЧС направит в Карабах 54 вагона с гумпомощью
16:14 В стране и мире
В Балашихе машины вмерзли в лед после прорыва трубы
15:40 В стране и мире
Видео
«Он умел дружить»: Панкратов-Черный поделился воспоминаниями о Гафте
13:45 В стране и мире
Отказ в системе электропитания произошел на американском сегменте МКС
Популярное
Популярное
Видео
В США разгадали одно из зашифрованных посланий серийного убийцы Зодиака
Иранскую звезду соцсетей осудили на 10 лет за фото в Instagram
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Расследовавший Розуэлльский инцидент офицер нашел на месте катастрофы «инопланетные письмена»
Ученые обнаружили на Аляске подводный супервулкан
Таинственный монолит появился в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.