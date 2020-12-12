РФ потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать режим прекращения огня
В Гадрутском районе Нагорного Карабаха была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия.
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Представитель штаба российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе заявил о том, что в Гадрутском районе Нагорного Карабаха была зафиксирована стрельба из стрелкового оружия.
По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня.