РФ потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать режим прекращения огня

Представитель штаба российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе заявил о том, что в Гадрутском районе Нагорного Карабаха была зафиксирована стрельба из стрелкового оружия.

По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня.