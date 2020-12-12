В стране и мире Трассу в Норильске перекрыли из-за сильной метели Алексей Курильченко В Таймыре объявлено экстренное предупреждение. © Фото: 24.mchs.gov.ru В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили о закрытии дороги между Норильском и центром Таймыра из-за сильной метели. Протяженность трассы составляет 80 километров. «На автодороге местного значения Норильск-Дудинка в связи с ухудшением погоды (низовая метель) введено ограничение движения для всех видов транспорта за исключением технологического» - говорится в сообщении службы. На расчистку дороги и обеспечение безопасности привлечено 26 человек и 14 единиц техники. На Таймыре объявлено экстренное предупреждение - в воскресенье там ожидается очень сильный ветер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика