В стране и мире Около 30 собак и их владелец погибли при пожаре в Нижнем Новгороде Алексей Курильченко Возгорание ликвидировано на площади 56 квадратных метров. © Фото: 52mchsgov Вконтакте Пресс-служба управления МЧС по Нижнему Новгороду сообщила о возгорании в жилом доме. Сотрудники службы ликвидировали возгорание. Внутри дома спасатели обнаружили тело погибшего хозяина. «Там были животные, их число уточняется. Погибло около 30 собак. Еще какое-то количество собак спаслось. Пока их не могут пересчитать, они разбежались. По непроверенным данным, погибший мужчина был заводчиком, разводил собак. В основном погибли щенки» - сообщили в региональном МЧС. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. На данный момент сотрудники МЧС работают над установлением причин пожара. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика