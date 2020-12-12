Семья из четырех человек погибли в результате ДТП в Кабардино-Балкарии

В результате столкновения двух автомобилей В Зольском районе Кабардино-Балкарии погибла семья из четырёх человек, включая двух малолетних детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла на 382-м километре автодороги «Кавказ».

«В результате ДТП погибла семья из четырёх человек, в том числе двое малолетних», - говорится в сообщении ведомства.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой республики.