«Очень больно терять»: Ахеджакова о смерти Гафта
По словам актрисы, Валентин Гафт был для нее настоящим другом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Народная артистка России Лия Ахеджакова отреагировала на новость о смерти актера Валентина Гафта. Уход из жизни близкого друга очень расстроил актрису.
«Сегодня умер прекрасный артист, друг, человек, с которым я много играла на сцене. Очень больно его терять» - сообщила Ахеджакова.
Также о Гафте рассказала актриса Ольга Кабо. По словам заслуженной артистки РФ, это был легендарный артист, который запомнился коллегам своей добротой.
Валентин Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни. Трагическую новость сообщили в театре «Современник», где Гафт был ведущим актером и испольное огромного количество ролей. Свои соболезнования родным актера выразили его коллеги и друзья, а также президент России Владимир Путин.