«Очень больно терять»: Ахеджакова о смерти Гафта

Народная артистка России Лия Ахеджакова отреагировала на новость о смерти актера Валентина Гафта. Уход из жизни близкого друга очень расстроил актрису.

«Сегодня умер прекрасный артист, друг, человек, с которым я много играла на сцене. Очень больно его терять» - сообщила Ахеджакова.

Также о Гафте рассказала актриса Ольга Кабо. По словам заслуженной артистки РФ, это был легендарный артист, который запомнился коллегам своей добротой.

Валентин Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни. Трагическую новость сообщили в театре «Современник», где Гафт был ведущим актером и испольное огромного количество ролей. Свои соболезнования родным актера выразили его коллеги и друзья, а также президент России Владимир Путин.