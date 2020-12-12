В США усомнились в завершении строительства «Северного потока -2»

Представители американской администрации заявили, что газопровод «Северный поток - 2» не имеет шансов на реализацию. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства.

«Северный поток — 2» — это трубопровод, который никогда не будет транспортировать российский газ» — говорится в сообщении американского правительства.

По данным ТАСС, в американском правительстве считают, что если бы Nord Stream 2 «могла в действительности завершить проект, то это бы уже давно сделали».

Строительство трубопровода было возобновлено 11 декабря. Трубоукладчик «Фортуна» ведет работу по установке в водах исключительной экономической зоны Германии участка длиной 2,6 километра на глубине около 30 метров.