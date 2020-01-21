Отель смерти: что могло стать причиной трагедии в Перми и кто в этом виноват

В результате прорыва горячего трубопровода в одном из номеров мини-отеля «Карамель» в Перми от ожогов погибли пять человек, среди которых один ребенок. Еще трое пострадавших были доставлены в больницу и трое от медицинской помощи отказались.

«Звезда» с помощью экспертов попыталась разобраться, кто несет ответственность за случившееся и как обезопасить себя в случае остановки в хостеле.

Чтобы говорить о том, кто стал виновником страшной аварии необходимо провести комплексный анализ документов и формы бизнеса, считает сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

«Исходим из того, что помещение, которое использовалось для хостела было получено легально и изначально предназначалось для этого. В этом случае вопрос о несвоевременном проведении ремонтных работ как к управляющей компании, так и к собственнику коммуникаций», - пояснил специалист.

Второй вариант происходящего - собственник подвала использовал его не по назначению, и организовал хостел в нежилом помещении. В подвальных помещениях запрещено проживание людей как пожарными, так и техническими нормами, дополняет своего коллегу Ольга Воинова.

Исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева пояснила, что прорыв данной трубы - это не домовая инженерная коммуникация - теплоцентраль.

Из чего следует, что формально ответственность за произошедшее должен нести собственник - Пермская сетевая коммуникация. Однако владельцем она стала только в декабре 2019 года.

«До этого сеть была совершенно бесхозной. Я считаю, здесь прямая вина муниципалитета», - заявила Разворотнева.

Она уточнила, что ключевая проблема состоит в том, что подвал был отчужден, а ведь по закону он является общедомовым имуществом и предназначен для обслуживания дома и его инженерной инфраструктуры.

«Хостел не мог располагаться в подвале, потому что как минимум отсутствуют пожарные нормы и нарушен ряд норм СанПин», - считает эксперт.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, которое передано в центральный аппарат СК.



По предварительной информации, прорвавшуюся трубу не меняли ни разу за 50 лет, а только ремонтировали.