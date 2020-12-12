МЧС направит в Карабах 54 вагона с гумпомощью

Пресс-служба МЧС России сообщила о направлении в Нагорный Карабах 54 вагонов с гуманитарной помощью. В службе отметили, что из восьми российских городов в регион отправят стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности.

«МЧС России направит в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью гражданскому населению» — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники МЧС проинформировали об обнаружении в Нагорном Карабахе более 20 взрывоопасных устройств после обследования сел Очапняк и Айгестан.