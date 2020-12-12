В стране и мире Диетолог назвал лучший новогодний десерт Ирина Киселенко Торт-мороженное состоит на 80 % из кислорода и воздуха. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress Профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков рассказал, какой десерт выбрать в новогоднюю ночь. По словам диетолога, самый оптимальный вариант - торт-мороженное. «Лучше всего брать торт-мороженое. Потому что если вы возьмете мороженое в стакане и оно постоит у вас несколько часов, то от него останется маленькая лужица на дне, так как мороженое состоит на 80 процентов из кислорода, из воздуха», - сказал Ковальков. Ранее диетолог призвал не отказываться от «Оливье» на новый год. Во время новогодней ночи можно позволить себе попробовать все блюда, положенные в традициях русской национальной кухни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика