Ученые узнали, как уничтожить коронавирус за 30 секунд

Британские исследователи обнаружили способ уничтожения коронавируса в ротовой полости. Для этого используются ополаскиватели для полости рта, в составе которых содержится хлорид цетилпиридиния, уничтожающий вирус за полминуты. О результатах исследования сообщил British Dental Journal.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 путем временного уменьшения количества вируса во рту» — говорится в публикации.

Также ученые отметили, что зубные пасты с цинком и оловом в составе способны нейтрализовать вирус в ротовой области за 2 минуты.