«Великий, но абсолютно родной»: Ольга Кабо рассказала о работе в театре с Гафтом

Заслуженная артистка России Ольга Кабо поделилась со «Звездой» воспоминаниями о Валентине Гафте. По ее словам, это был легендарный артист, который запомнился коллегам своей добротой.

«Мне кажется, нет в стране такого человека, который бы не знал о ролях Валентина. Мне удалось поработать с Гафтом в театре. Это был интеллигентный, сдержанный, по-хорошему простой человек. Это был великий человек, но абсолютно наш, родной» - рассказала актриса.

Ранее своими воспоминаниями поделилась актриса театра и кино Александра Яковлева. По ее словам, Валентин Гафт обладал уникальным остроумием.