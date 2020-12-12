Трамп намерен организовать расследование в отношении сына Байдена
Для проведения расследования президент США назначит спецсоветника.
© Фото: Biden Presidential Transition, Globallookpress
Действующий президент США Дональд Трамп намерен назначить спецсоветника для проведения расследования в отношении сына кандидата в президенты Джо Байдена Хантера. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
По словам главы администрации Трампа Марка Медоуза, спецсоветник также расследует дела о фальсификациях на президентских выборах.
По данным издания, Трамп считает, что в случае победы Байдена, его администрация может скрыть судебные разбирательства. Также Трамп выразил недовольство работой генпрокурора Уильяма Барра в отношении финансовых разбирательств Трампа по отношению к Байдену.