В стране и мире Трамп намерен организовать расследование в отношении сына Байдена Алексей Курильченко Для проведения расследования президент США назначит спецсоветника. © Фото: Biden Presidential Transition, Globallookpress Действующий президент США Дональд Трамп намерен назначить спецсоветника для проведения расследования в отношении сына кандидата в президенты Джо Байдена Хантера. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. По словам главы администрации Трампа Марка Медоуза, спецсоветник также расследует дела о фальсификациях на президентских выборах. По данным издания, Трамп считает, что в случае победы Байдена, его администрация может скрыть судебные разбирательства. Также Трамп выразил недовольство работой генпрокурора Уильяма Барра в отношении финансовых разбирательств Трампа по отношению к Байдену. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика