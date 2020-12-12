В стране и мире В Балашихе машины вмерзли в лед после прорыва трубы Ирина Киселенко Вода залила окрестности и мгновенно замерзла. © Фото: BAZA В Балашихе более 10 машин замерзли во льду после прорыва трубы. С самого утра работали коммунальные службы. Инцидент произошел в субботу утром. На место ЧП приехали коммунальные службы. «Утечку оперативно устранили. Жителям окрестных домов воду не отключали. Автомобилистам придется решать вопрос с пострадавшими машинами с местным водоканалом», - рассказала начальник ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова. Места, где останется наледь, обработают реагентами, водителям будет оказана помощь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика