В Балашихе машины вмерзли в лед после прорыва трубы
Вода залила окрестности и мгновенно замерзла.
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В Балашихе более 10 машин замерзли во льду после прорыва трубы. С самого утра работали коммунальные службы. Инцидент произошел в субботу утром. На место ЧП приехали коммунальные службы.
«Утечку оперативно устранили. Жителям окрестных домов воду не отключали. Автомобилистам придется решать вопрос с пострадавшими машинами с местным водоканалом», - рассказала начальник ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.
Места, где останется наледь, обработают реагентами, водителям будет оказана помощь.