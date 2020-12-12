«План по солнцу выполнен на 300%»: декабрь вошел в историю как самый солнечный месяц

Декабрь в этом году в Москве стал самым солнечным в своей истории, план «по солнцу» выполнен на 300%. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, с 5 декабря в дневнике погоды в столице в графе «облачность» всё время стояло «ясно». Общее время солнечного сияния составило более 55 часов, что в три раза дольше положенного.

Три предыдущих года не дотягивали до нормы. В 2017 году в декабре солнце светило шесть минут, в 2018 году 12 часов, а в 2019-м восемь часов.

«Декабрь 2020 года сегодня досрочно становится самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений», - рассказал Тишковец.

Причина длительного свечения солнца является продолжительный период аномально высокого атмосферного давления, передает РИА Новости.

Ранее синоптик рассказал, когда в столицу придут снегопады. Продолжительные снегопады начнутся в середине следующей недели. Снегопад будет небольшим, погода будет облачной и при этом, температура воздуха немного повыситься и будет близка к обычным значения для начала второй декады декабря.