На МКС снова отказала система получения кислорода

На борту Международной космической станции вновь отказала система подачи кислорода «Электрон-ВМ». Об этом стало известно в ходе переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует NASA.

О неисправности доложил российский космонавт Сергей Рыжиков. По его словам, отказ произошел из-за низкого давления в системе. Рыжиков отметил, что аварийное выключение «Электрона» совпало по времени с отключением пылесоса, который использовался для уборки российского сегмента станции. Многократные попытки восстановить работу системы к успеху не привели.

Отмечается, что на случай отказа системы подачи на станции имеются запасы кислорода. Также космонавты сообщили о том, что американская кислородная система OGS в модуле «Транквилити» работает в штатном режиме.