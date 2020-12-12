«Общаясь с ним, люди становились лучше»: Яковлева рассказала о таланте Гафта

Актриса театра и кино Александра Яковлева, исполнившая роль Аленушки в фильме «Чародеи», рассказала о своих воспоминаниях о Валентине Гафте. По ее словам, актер обладал уникальным остроумием.

«Гафт был уникальным человеком с необыкновенно острым умом. И также он был очень добрым. Гафт останется в нашей памяти навсегда. Общаясь с ним лично, ты становился лучше - от тяготения к этому потрясающему человеку» - рассказала «Звезде» Яковлева.

Ранее актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что Гафт был не только талантливым актером и поэтом, но и прекрасным другом. Его кончина стала огромной потерей для российской культуры.