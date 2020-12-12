Китайским бортпроводникам предложили надевать на борт подгузники

Китайским бортпроводникам рекомендовали находиться в подгузниках во время работы, чтобы уменьшить риски заражения коронавирусной инфекцией. Такой совет был указан в новом документе Управления гражданской авиации КНР.

Рекомендацию предполагается применять на чартерных рейсах в и из мест, где число случаев инфицирования COVID-19 превышает 500 на миллион человек. Она вводится дополнительно к правилам относительно ношения масок, перчаток, кепок, очков, одноразовой защитной одежды и бахил. Об этом сообщает BBC.

Ранее российский вирусолог объяснил, что Китаю удалось быстро справиться с распространением коронавируса благодаря крайне мобилизованному обществу и введению жестких мер. При этом, различия штаммов болезни в Азии и Европе не столь значительны, чтобы повлиять на ситуацию.