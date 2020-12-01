В Роскосмосе назвали историческим событием прилунение китайского аппарата «Чанъэ-5»

Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев от лица госкорпорации поздравил китайских коллег с успешной посадкой аппарата «Чанъэ-5» на поверхность Луны. Говоря о достигнутом результате, он подчеркнул, что успешное завершение очередного этапа миссии является историческим событием.

«Для космической программы КНР это событие безусловно является историческим - впервые в истории космических исследований страны специалисты КНКУ (Китайского национального космического управления - прим. ред.) выполнили посадку автоматической возвращаемой станции на Луну, основной задачей которой является доставка на Землю лунного грунта», - приводит ТАСС слова Савельева.

Замгендиректора российской корпорации пожелал КНКА полностью выполнить программу и успешно доставить на Землю образцы грунта с Луны. Он также напомнил, что исследование естественного спутника нашей планеты является одним из приоритетных направлений космической деятельности всех государств, одновременно отметив, что РФ и КНР регулярно обсуждают развитие двустороннего сотрудничества в этой области.

Ранее стало известно, что китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на видимой стороне земного спутника. Планируется, что он соберет около двух килограммов лунной породы, после чего доставит их на Землю.

Если миссия завершится успехом, то это станет первой за последние 44 года успешной доставкой лунного грунта на нашу планету. Ранее это удавалось только СССР и США.