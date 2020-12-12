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«Он умел дружить»: Панкратов-Черный поделился воспоминаниями о Гафте

Алексей Курильченко
15:40 12.12.2020
По словам артиста, Гафт был не только талантливым актером, но и прекрасным поэтом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал о своих воспоминаниях о Валентине Гафте, который скончался 12 декабря. По словам Панкратова-Черного, Гафт был не только талантливым актером и поэтом, но и прекрасным другом.

«Это огромная потеря для культуры, кинематографа, театра и поэзии. Гафт был замечательным актером - он создавал атмосферу, характер и передавал глубокие мысли автора зрителю. Гафт обладал удивительным чувством юмора - его сатирические пародии были невероятно остроумны, многих он даже обижали. Но самое главное, Валентин умел дружить - у него было очень много друзей. Я счастлив, что был  с ним дружен» - рассказал «Звезде» артист.

Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни. Свои соболезнования родным актера выразил президент России Владимир Путин.

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