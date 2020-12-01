Сбивший толпу пешеходов в немецком Трире водитель оказался пьян

Трагедия в немецком Трире, где автомобиль протаранил группу пешеходов, не является терактом. К такому выводу пришли местные правоохранительные органы и спецслужбы, расследующие инцидент в пешеходной части города.

По словам городского прокурора, задержанный водитель был пьян. Его автомобиль удалось заблокировать вскоре после случившегося в одном из переулков.

«Террористический след в деле о наезде на людей в немецком Трире не установлен, подозреваемый может страдать психическим расстройством, водитель также был пьян», - приводит РИА Новости слова прокурора.

Трагедия произошла сегодня. В результате наезда погибли четыре человека, в больницы с травмами различной степени тяжести были доставлены 15 пациентов. Четверо из них находятся в реанимации. Еще 24 человека обратились за психологической помощью.