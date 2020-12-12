Иммунолог рассказал, как переболеть COVID-19 в легкой форме

Академик РАН и иммунолог Александр Караулов рассказал, как перенести заболевание коронавирусом в легкой форме.

Тяжесть болезни во многом зависит от общего состояния организма и иммунной системы при встрече с вирусом.

«В период пандемии особенно важно держать иммунитет в полной боевой готовности», - подчеркнул Караулов в интервью изданию «Аргументы и факты».

Он добавил, что сам является сторонником «разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний». Также он отметил, что при использовании таких препаратов следует полагаться на исследования, которые доказывают безопасность и эффективность препарата, а не рекламу.

Действия оказывают употребление витаминов и препаратов из группы интерферонов. Также Караулов указал, что очень важный фактор для поддержания хорошего иммунитета является здоровый сон и отсутствие стрессовых ситуаций.

Ранее AstraZeneca рассказали, как будут проходить испытания вакцины компании в связки со «Спутником V».