Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Иммунолог рассказал, как переболеть COVID-19 в легкой форме

Ирина Киселенко
15:19 12.12.2020
Шансы благополучного выздоровления зависят от общего состояния организма.
Иммунолог рассказал, как переболеть COVID-19 в легкой форме
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Академик РАН и иммунолог Александр Караулов рассказал, как перенести заболевание коронавирусом в легкой форме.

Тяжесть болезни во многом зависит от общего состояния организма и иммунной системы при встрече с вирусом.

«В период пандемии особенно важно держать иммунитет в полной боевой готовности», - подчеркнул Караулов в интервью изданию «Аргументы и факты».

Он добавил, что сам является сторонником «разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний». Также он отметил, что при использовании таких препаратов следует полагаться на исследования, которые доказывают безопасность и эффективность препарата, а не рекламу.

Действия оказывают употребление витаминов и препаратов из группы интерферонов. Также Караулов указал, что очень важный фактор для поддержания хорошего иммунитета является здоровый сон и отсутствие стрессовых ситуаций.

Ранее AstraZeneca рассказали, как будут проходить испытания вакцины компании в связки со «Спутником V».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:45 В стране и мире
Отказ в системе электропитания произошел на американском сегменте МКС
08:59 В стране и мире
Видео
Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
12:02 В стране и мире
Названы дата и место похорон Валентина Гафта
11:15 В стране и мире
Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключился от сети
10:16 В стране и мире
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пскова
Популярное
Популярное
Видео
В США разгадали одно из зашифрованных посланий серийного убийцы Зодиака
Иранскую звезду соцсетей осудили на 10 лет за фото в Instagram
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Расследовавший Розуэлльский инцидент офицер нашел на месте катастрофы «инопланетные письмена»
Ученые обнаружили на Аляске подводный супервулкан
Таинственный монолит появился в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.