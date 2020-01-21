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Новым главой Минкомсвязи назначили Максута Шадаева

Наталья Вальханская
21:05 21.01.2020
Новым главой Минкомсвязи назначили Максута Шадаева
© Фото: ТРК "Звезда"

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев.

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