Российские военные врачи вернули женщине голос при помощи новейшей методики

Врачи военного госпиталя имени Вишневского вернули пациентке голос с помощью титанового импланта, который вживили в голосовые связки. Уникальная методика, аналогов которой нет. Женщина молчала больше года, а теперь может даже петь.

Тамара Шиханова до операции могла говорить только шепотом, каждое слово отдавалось болью в горле. Год она жила в тишине - последствия после операции на щитовидной железе.

«В основном всегда все делаю молча, когда я начинаю говорить - немножечко задыхаюсь», - сказала Тамара Шиханова.

Здоровые связки все время в движении. Постоянно соприкасаясь друг с другом, они напоминают поцелуй. У Тамары - односторонний паралич гортани, одна из связок ушла в сторону, поэтому – шепот. А еще постоянные головные боли.

«Одна голосовая складка становится неподвижна, а потом она деформируется, деформируется так, что отсутствует полное смыкание, в силу этого меняется голос», - сказал главный отоларинголог Министерства обороны РФ Владимир Дворянчиков.

Каждый год врачи возвращают голоса сотням пациентам, но в госпитале Вишневского военные врачи впервые провели уникальную операцию в РФ - вживили в гортань титановый имплант.

Продолжение – в сюжете Дианы Сирази.