«Требовательный к себе и окружающим»: Бортко рассказал, каким ему запомнился Гафт

Режиссер Владимир Бортко, в картине которого «Мастер и Маргарита» Валентин Гафт сыграл роль первосвященника Каифы, опроверг бытующее у многих мнение, что актер, скончавшийся сегодня на 86-м году жизни, был «веселым человеком, который писал эпиграммы».

«Это было не так. Он был очень требовательный человек, который очень требовательно относился к себе, к своим партнерам и к окружающим его людям, ко всему что, его окружало. Уже вот на это стоило посмотреть. У меня, слава Богу, такой период в жизни случился. Когда я снимал его в своей картине и работал с ним, я имел счастье в этом убедиться. Поэтому он не только замечательный артист, об этом и говорить не надо, это все знают», - рассказал «Звезде» Владимир Бортко.

Режиссер признался, что приглашая в картину Валентина Гафта, можно было быть заранее уверенным, что он не подведет и сделает свою работу профессионально.

«Если там играем Гафт, значит, он будет играть хорошо. Я убедился в том, что это - очень громкая личность. Это было понятно и было очевидно, и это было одним из слагаемых его таланта», - отметил сценарист и кинорежиссер.

О смерти Валентина Гафта сегодня сообщили в театре «Современник», где он играл с 1969 года и исполнил огромное количество ролей. Не меньше знаковых работ у заслуженного артиста РСФСР было и в кино. Среди них - роли в фильмах «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты», «Чародеи», «По главной улице с оркестром», «Мастер и Маргарита», «Анкор, еще анкор», «Аэлита, не приставай к мужчинам», «Сирота казанская» и другие.