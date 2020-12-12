В стране и мире Захарова пообещала дать ответ британским санкциям Алексей Курильченко В МИД РФ считают новые санкции Лондона безосновательными. © Фото: MFA Russia, Globallookpress Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Великобритании в отношении трех граждан РФ и подразделения Росгвардии. «Рассматриваем это безосновательное решение, как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России. Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях» - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Захарова отметила, что Россия оставляет за собой право на принятие адекватных ответных мер. Великобритания объявила о введении санкций 10 декабря. Лондон запретил въезд в страну и заморозил актив трех граждан России и спецотряда быстрого реагирования «Терек». В сообщении британского правительства говорится, что решения о введении санкций было принято из-за фактов «якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика