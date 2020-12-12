Отказ в системе электропитания произошел на американском сегменте МКС

На американском сегменте МКС отказала система электропитания, часть оборудования отключена, следует из переговоров экипажа с Землей, которые традиционно транслирует NASA.

Снаружи американского сегмента станции располагается ферма с восемью панелями солнечных батарей. Каждая и них генерирует электричество для своего канала электропитания. Утром специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил американскому астронавту Кэтлин Рубинс об отключившемся блоке разрядки-зарядки аккумуляторной батареи снаружи станции.

В результате на треть сократилось электропитание, которое должно поступать на один из восьми каналов электропитания американского сегмента.

В американском модуле Unity пришлось отключить датчики дыма и компьютер, высокоскоростная связь с Землей тоже не работает, как и один из четырех гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.