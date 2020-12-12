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«Ушло поколение настоящих основателей "Современника"»: Райхельгауз о смерти Гафта

Алена Миронова
14:06 12.12.2020
Гафт сыграл главную роль в спектакле Райхельгауза «Из записок Лопатина».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Irena Niko, Russian Look, Globallookpress

Художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы», режиссер Иосиф Райхельгауз выразил свои соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта.

Режиссер отметил, что смерть артиста - огромное трагическое событие в русской культуре.

«Гафт..он в ряду тех, кто ушел последним, он замкнул этот ряд. В этом ряду сначала Олег Николаевич Ефремов, потом Евстегнеев, потом Кваша. И уже последнее время - Табаков, Волчек. И вот Гафт. Все. Дальше уже следующее поколение. А то поколение настоящих основателей "Современника", настоящих его артистов, режиссеров, авторов», - подчеркнул Райхельгауз.

Он обратил внимание на то, что «Современник» переворачивал умы, души, готовил страну к другой прекрасной жизни.

«Вот это великий театр, а Гафт - одна из его вершин», - добавил режиссер.

Райхельгауз напомнил, что главную роль в его первом профессиональном спектакле «Из записок Лопатина» сыграл Валентин Гафт.

«И с тех пор..это страшно..полвека прошло. Невероятно. Я - мальчик, студент. И вот сегодня я так, как повернувшись обратно, вижу вот эту фантастическую жизнь. Жизнь подарков - подарков встреч с великими людьми. И Гафт, конечно, среди них из самых-самых-самых», - добавил режиссер.

Райхельгауз назвал Гафта выдающимся профессионалом, тончайшим человеком, человеком глубочайшего ума.

Народный артист скончался в субботу на 86-м году жизни. По предварительной информации, его похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище 15 декабря.

Гафт известен своими ролями в спектaклях Ромaнa Виктюкa, Николaя Коляды, Гaлины Волчек и многих других режиссеров.

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