Самый разыскиваемый маньяк современности: о чем рассказал убийца пенсионерок из Казани

В Казани поймали маньяка, поиски которого продолжались почти десять лет. По версии следствия, задержанный 38-летний мужчина - серийный убийца, нападавший в основном на пожилых женщин под видом соцработника. На его счету больше двух десятков жертв.

Во время допроса задержанный производит впечатление человека, вывести которого просто невозможно. Абсолютно равнодушно он рассказывает, как душил пожилых женщин. Его задержали только сегодня, вину он сразу же признал, а вот точное число жертв не вспомнил. Но, по данным следствия, он убил 26 пенсионерок.

Поволжский маньяк стал самым разыскиваемым серийным убийцей современности. Жертв он выбирал случайным образом - на рынке или в магазине. Потом провожал до дома. В квартиру проникал под видом коммунальщика или соцработника.

Он всегда заходил только к пожилым одиноким женщинам. Почти всем им было за 80. Убивал, а потом забирал сбережения, оставляя после себя чистящее средство на полу, чтобы на его след не напали. Убийства с одним и тем же почерком были совершены в разных городах Поволжья в период с 2011 по 2013 годы.

Свой кровавый счет маньяк открыл в Казани, где задушил девять человек. Одна из пожилых жертв чудом выжила, но не смогла опознать нападавшего, так как оказалась незрячей. Каждый раз ему удавалось скрыться, неуловимого маньяка вычислили в итоге с помощью геномной экспертизы.

«С мест преступлений удалось изъять генетический материал предполагаемого преступника. Все эти годы работа по его розыску не прекращалась и увенчалась успехом. Комплекс проведенных экспертиз позволил установить личность предполагаемого преступника. Сегодня он был задержан в квартире на улице Главной города Казани», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У задержанного, кстати, уже есть судимость за кражу, грабеж и незаконную перевозку оружия. На свободу он вышел в 2010. И спустя год - отправился убивать. Теперь он говорит, что на столь тяжкие преступления его подтолкнуло непростое материальное положение.

Мужчина, за информацию о котором ранее предлагали три миллиона рублей, оказался слесарем из Казани. На вопрос, почему он не просто грабил, но и убивал старушек, он ответить так и не смог. Сейчас злоумышленнику грозит пожизненное заключение.