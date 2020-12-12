Мишустин лично проконтролирует ситуацию с ценами на продукты в России
Ранее премьер-министр заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин будет лично следить за ситуацией с изменением потребительских цен на социально значимые товары.
Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее премьер-министр заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен на продукты. Так он отреагировал на недавнее заявление Владимира Путина о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты.
Мишустин поручил Минсельхозу, ФАС и Минпромторгу проводить мониторинг цен на продукты и ежедневно докладывать о результатах в правительство.