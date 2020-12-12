«Удивительный и феноменальный»: Светлана Немоляева скорбит по Валентину Гафту

Актриса Светлана Немоляева выразила свои соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта. Артисты были знакомы со студенческих времен, поэтому новость о его кончине Немоляева приняла близко к сердцу.

«Мы были не только партнерами по кино, в театре, к сожалению, никогда не встречались, но мы были и друзьями, как я смею надеяться и думать. Это - потеря друга, потеря близкого и родного человека, она бесконечно тяжела», - сказала актриса в разговоре со «Звездой».

Немоляева заявила, что знала о болезни Гафта, но отметила, что даже в это непростое для себя время он всегда вел себя как настоящий мужчина.

«Он - удивительный человек. Помимо того, что он замечательный актер, которого все знают, и за которым без интереса невозможно смотреть. Но еще он и личность феноменальная, неординарно мыслящий, своеобразный, ни на что не похожий. Он был уникальный конечно артист и человек», - вспомнила она.

В субботу, 12 декабря, не стало ведущего актера театра «Современник» Валентина Гафта. За время своей актерской карьеры Гафт исполнил огромное множество самых разнообразных ролей в театре и кино, среди которых – «Забытая мелодия для флейты», «О бедном гусаре замолвите слово», «Чародеи», «Мастер и Маргарита» и другие. Валентин Иосифович скончался на 86-м году жизни.