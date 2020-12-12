Все автомобильные парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники с 1 по 9 января, кроме тех, которые оснащены шлагбаумом. Как напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, водителям необходимо быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах.

«В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме - все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час», - сообщается в паблике департамента транспорта Москвы.

Жителям и гостям столицы можно будет проще добраться до центра города на собственном автомобиле, чтобы погулять в центре города или в парках с семьей и друзьями.