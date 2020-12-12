Парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники
Жителям и гостям столицы будет проще отправиться на прогулку в центр города или в парки с семьей и друзьями.
© Фото: Кирилл Калинников, РИА Новости
Все автомобильные парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники с 1 по 9 января, кроме тех, которые оснащены шлагбаумом. Как напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, водителям необходимо быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах.
«В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме - все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час», - сообщается в паблике департамента транспорта Москвы.
Жителям и гостям столицы можно будет проще добраться до центра города на собственном автомобиле, чтобы погулять в центре города или в парках с семьей и друзьями.