Несколько станций московского метро закрылись до 22 декабря

В столице одновременно будет приостановлена работа нескольких станций метрополитена на Солнцевской и Большой кольцевой линиях. Закрытие будет проведено для ввода нового участка, который запланирован на 12-22 декабря.

Поезда перестанут ходить на «Шелепихе», «Хорошевской» и на участке «ЦСКА» – «Савеловская». Кроме того, с 12 по 14 декабря движение будет остановлено между «Нижегородской» и «Лефортово» на Некрасовской линии.

Для компенсации временных транспортных затруднений пустят наземный автобус КМ на участке МЦК «Хорошево» – «Полежаевская» – «ЦСКА». Введение новых станций позволит разгрузить дороги и несколько станций МЦК - более чем на 20% каждую. Открытие на БКЛ новой «Электрозаводской», в свою очередь, поможет сэкономить 10 тысячам человек до 20 минут времени в пути. Об этом сообщает департамента транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что в московском метрополитене ввели в эксплуатацию систему, способную определять пассажиров, нуждающихся в медпомощи. Это сможет спасти людей, особенно пожилых, которым стало плохо в дороге.