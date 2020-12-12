Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Гафта
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
© Фото: ТРК "Звезда"
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Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Гафта
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
© Фото: ТРК "Звезда"
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