Новое правительство сформировано в России
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров.
Главами восьми министерств стали абсолютно новые лица:
Минздрав возглавил Михаил Мурашко, руководивший Росздравнадзором.
Министром культуры стала Ольга Любимова, руководившая его департаментом кино.
Минобрнауки возглавил Валерий Фальков, экс-ректор Тюменского госуниверситета.
Министром просвещения назначен Сергей Кравцов, возглавлявший Рособрнадзор.
Министром спорта будет Олег Матыцин, руководивший Международной федерацией студенческого спорта.
Главой Минтруда назначен Антон Котяков, которого повысила с заместителя министра финансов.
Минкомсвязь будет возглавлять Максут Шадаев из «Ростелекома».
А Минэкономразвития - Максим Решетников, экс-глава Пермского края.
Свои кресла сохранили 11 министров:
Главой МИДа вновь стал Сергей Лавров, Минобороны возглавил Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев - МВД, Евгений Зиничев будет руководить МЧС, главой Минэнерго станет Александр Новак, министром промышленности и торговли будет Денис Мантуров, министром транспорта будет Евгений Дитрих, главой Минприроды станет Дмитрий Кобылкин, министром сельского хозяйства будет Дмитрий Патрушев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации возглавит Владимир Якушев, а Андрей Козлов - Минвостокразвития.
Также назначены новые вице-премьеры. Первым вице-премьером правительства стал советник президента по экономике Андрей Белоусов. Главой аппарата правительства будет замглавы ФНС Дмитрий Григоренко. Статусы вице-премьеров за собой сохранили Татьяна Голикова и Юрий Борисов. Сохранил пост полпреда в ДФО и стал вице-премьером Юрий Трутнев. Другими вице-премьерами стали Дмитрий Чернышенко, глава Росреестра Виктория Абрамченко, бывший заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин и замглавы ФНС Алексей Оверчук.
15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.