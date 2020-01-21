Новое правительство сформировано в России

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров.

Главами восьми министерств стали абсолютно новые лица:

Минздрав возглавил Михаил Мурашко, руководивший Росздравнадзором.

Министром культуры стала Ольга Любимова, руководившая его департаментом кино.

Минобрнауки возглавил Валерий Фальков, экс-ректор Тюменского госуниверситета.

Министром просвещения назначен Сергей Кравцов, возглавлявший Рособрнадзор.

Министром спорта будет Олег Матыцин, руководивший Международной федерацией студенческого спорта.

Главой Минтруда назначен Антон Котяков, которого повысила с заместителя министра финансов.

Минкомсвязь будет возглавлять Максут Шадаев из «Ростелекома».

А Минэкономразвития - Максим Решетников, экс-глава Пермского края.

Свои кресла сохранили 11 министров:

Главой МИДа вновь стал Сергей Лавров, Минобороны возглавил Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев - МВД, Евгений Зиничев будет руководить МЧС, главой Минэнерго станет Александр Новак, министром промышленности и торговли будет Денис Мантуров, министром транспорта будет Евгений Дитрих, главой Минприроды станет Дмитрий Кобылкин, министром сельского хозяйства будет Дмитрий Патрушев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации возглавит Владимир Якушев, а Андрей Козлов - Минвостокразвития.

Также назначены новые вице-премьеры. Первым вице-премьером правительства стал советник президента по экономике Андрей Белоусов. Главой аппарата правительства будет замглавы ФНС Дмитрий Григоренко. Статусы вице-премьеров за собой сохранили Татьяна Голикова и Юрий Борисов. Сохранил пост полпреда в ДФО и стал вице-премьером Юрий Трутнев. Другими вице-премьерами стали Дмитрий Чернышенко, глава Росреестра Виктория Абрамченко, бывший заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин и замглавы ФНС Алексей Оверчук.

15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.