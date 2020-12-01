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Россия и Венгрия обсудили совместное производство вакцины «Спутник V»

Ян Брацкий
21:19 01.12.2020
Глава МИД Венгрии подтвердил, что в декабре в страну начнут завозить небольшие партии вакцины, а более крупные поставки начнутся в январе.
Россия и Венгрия обсудили совместное производство вакцины «Спутник V»
© Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова обсудила перспективы производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с представителями венгерской делегации.

По ее словам, в России за выпуском лекарств осуществляется строгий надзор, в чем делегация из Венгрии сможет убедиться во время рабочего визита.

«Первого декабря 2020 года в Росздравнадзоре под председательством руководителя службы Аллы Самойловой состоялось установочное совещание с венгерской делегацией по вопросам дальнейшего сотрудничества по производству и контролю вакцины "Спутник V"», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и обсудил с дипломатом строительство соответствующей производственной площадки.

Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Ее разработали эксперты Минобороны РФ совместно с учеными из Центра имени Гамалеи. Лекарственный препарат продемонстрировал блестящие результаты в ходе испытаний и был признан полностью безопасным.

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