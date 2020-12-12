Появились первые кадры с места падения мужчины и ребенка в Москве

Следователи продолжают работать на месте трагедии у жилого дома на Проспекте Мира, где сегодня были найдены тела взрослого мужчины и ребенка 2015 года рождения.

На кадрах с места происшествия, которые публикует «Звезда», можно увидеть, что тела погибших до сих пор находятся там же, где они были обнаружены утром. Сейчас они накрыты белым материалом.

Как ранее сообщили в СК РФ, у погибших зафиксированы травмы, характерные при падении с высоты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).