Появились первые кадры с места падения мужчины и ребенка в Москве
Трагедия произошла на Проспекте мира, где сегодня утром были обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и мальчика 2015 года рождения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Следователи продолжают работать на месте трагедии у жилого дома на Проспекте Мира, где сегодня были найдены тела взрослого мужчины и ребенка 2015 года рождения.
На кадрах с места происшествия, которые публикует «Звезда», можно увидеть, что тела погибших до сих пор находятся там же, где они были обнаружены утром. Сейчас они накрыты белым материалом.
Как ранее сообщили в СК РФ, у погибших зафиксированы травмы, характерные при падении с высоты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).