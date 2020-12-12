Названы дата и место похорон Валентина Гафта
Народный артист скончался на 86-м году жизни.
© Фото: Mikola Gnisyuk, Russian Look, Globallookpress
Актера Валентина Гафта похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.
Церемония состоится во вторник, 15 декабря.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на источника в сфере культуры, знакомого с пожеланиями близких режиссера.
Летом 2019 года артист перенес инсульт.
Валентин Гафт был ведущим актером «Современника» с 1969 года.
Он известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров.
Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и другие.