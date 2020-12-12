Названы дата и место похорон Валентина Гафта

Актера Валентина Гафта похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония состоится во вторник, 15 декабря.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на источника в сфере культуры, знакомого с пожеланиями близких режиссера.

Летом 2019 года артист перенес инсульт.

Валентин Гафт был ведущим актером «Современника» с 1969 года.

Он известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров.

Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и другие.