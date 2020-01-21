Боевики готовятся к наступлению в сирийском Идлибе

От местных источников и жителей населенных пунктов провинции Идлиб получены сведения о переброске террористами в город Маарет-Эн-Нуман четырех «шахид-мобилей».

Это свидетельствует о подготовке незаконных вооруженных формирований к наступательным действиям , сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«В связи с обострением обстановки выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, 21 января не осуществлялся», - отметил Боренков.

Всего с 13 января 2020 года из Идлибской зоны деэскалации вышло 1490 человек и 63 единицы автомобильной и сельскохозяйственной техники.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и не препятствовать выходу мирных жителей через открытые пункты пропуска.

В Идлибской зоне деэскалации продолжаются провокации и обстрелы населенных пунктов и позиций правительственных войск со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны вооруженных группировок. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Мукатталь, Сафсафа, Сараф, Чекурджак, Кинсиб, Айн-Эль-Кантара, Акч-Баэр, Нахшебба провинции Латакия; Алеппо, Маарата, Маканис-Эд-Дувайри, Шейх-Максуд провинции Алеппо; Эт-Тах, Телль-Сиди-Джафар, Хан-Шейхун, Тертиях, Майсруна, Эль-Касабия, Телль-Кальбе, Шурки-Кафер-Дун, Зайтуна провинции Идлиб; Хуайз, Карутия, Эль-Харука провинции Хама», - подчеркнул генерал-майор.

В результате обстрела боевиками западных пригородов Алеппо погибло 8, в том числе 1 ребенок, и ранено 13 мирных жителей.