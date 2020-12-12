В стране и мире Командующий ЦВО РФ прибыл в Узбекистан для обсуждения вопросов безопасности Валентина Пескова В Ташкенте проходит совместное совещание военных РФ и Узбекистана по вопросам безопасности и сотрудничества. © Фото: ТРК "Звезда" В Узбекистан с рабочим визитом прибыл командующий войсками Центрального военного округа. В столице республики Ташкенте сегодня обсуждают вопросы региональной безопасности и сотрудничества. На встрече с начальником Генштаба Узбекистана генерал-полковник Александр Лапин отметил, насколько динамично развивается взаимодействие между военнослужащими вооруженных сил РФ с коллегами из братской страны. Военнослужащие Узбекистана традиционно участвуют в мероприятиях оперативной и боевой подготовки Центрального округа, в сборах, командно-штабных тренировках и учениях. А количество совместных мероприятий только за последние три года выросло в пять раз. План на будущий год уже составлен и сейчас находится на стадии уточнения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика