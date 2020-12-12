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Умер Валентин Гафт

Валентина Пескова
11:33 12.12.2020
Заслуженный артист РСФСР скончался в возрасте 86 лет.
Умер Валентин Гафт
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Ведущий актер театра «Современник» Валентин Гафт умер сегодня на 86-м году жизни. Трагическую новость сообщили в самом театре.

«Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта...», - говорится в аккаунте театра на Facebook.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. С 1969 года он был ведущим актером «Современника», где исполнил огромное количество ролей.

Не меньше знаковых и запомнившихся зрителю работ у заслуженного артиста РСФСР и в кино. Среди них - роли в фильмах «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты», «Чародеи», «По главной улице с оркестром», «Мастер и Маргарита», «Анкор, еще анкор», «Аэлита, не приставай к мужчинам», «Сирота казанская» и другие.

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