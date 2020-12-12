Правительство расширило санкционный список в отношении Украины
Сейчас в списке 849 фамилий.
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Правительство расширило санкционный список в отношении Украины.
Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Сейчас в списке 849 лиц. Среди них бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош.
В первоначальном варианте было 322 лица.
* Запрещенная в России экстремистская организация.