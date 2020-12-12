Определен рабочий состав группы по ситуации с ценами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, после этого была сформирована рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

В нее вошел первый вице-премьер Андрей Белоусов совместно с главами четырех профильных министерств - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр финансов Антон Силуанов.

Также отслеживать ситуацию с повышением цен будут руководитель федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Росстата Павел Малков и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.